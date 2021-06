Entain è pronta per tre milioni di tifosi in tutta Europa che scommetteranno sugli Europei

10 giugno 2021 a

a

a

- I britannici si uniscono ai tifosi di tutta Europa con scommesse sulla vittoria della Francia

LONDRA, 10 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Entain, il principale operatore globale di scommesse sportive e di entertainment e giochi, è pronto per gli oltre tre milioni di tifosi in tutta Europa che piazzeranno scommesse sui Campionati europei UEFA 2020 (gli Europei), circa il doppio delle scommesse fatte per l'ultima Coppa del Mondo del 2018. Il torneo durerà un mese e inizierà domani, quando l'Italia giocherà in Turchia.

Finora, sono stati i clienti Entain del Regno Unito ad aver piazzato la maggior parte delle scommesse. La Francia è la squadra più supportata con quasi la metà dei tifosi britannici che finora hanno puntato sui Bleus. La situazione non è diversa dall'ultima Coppa del mondo, quando solo il 9% dei tifosi del Regno Unito aveva sostenuto l'Inghilterra, rispetto al 47% in Belgio, al 39% in Croazia e Francia, al 20% in Spagna e al 16% in Germania che aveva scommesso che la propria squadra nazionale avrebbe vinto il torneo.

"La maggior parte delle scommesse avverrà dopo l'inizio del torneo e prevediamo che il numero di tifosi che scommettono sugli Europei sarà circa il doppio rispetto all'ultimo mondiale, riflettendo la crescita della nostra attività negli ultimi tre anni", ha dichiarato Jette Nygaard-Andersen, Chief Executive di Entain. "Con offerte nella maggior parte dei Paesi partecipanti, siamo nella posizione ideale per offrire ai tifosi esperienze entusiasmanti."

Per la prima volta in un grande evento di queste dimensioni, Entain ospiterà quasi tutte le attività dei clienti in tutti i suoi marchi europei su tecnologia di sua proprietà*. Questo offre a Entain una panoramica unica sulle aspettative e i comportamenti dei tifosi per quanto riguarda le scommesse nella maggior parte dei Paesi che partecipano al torneo, dati che potrà poi utilizzare di conseguenza per personalizzare le sue offerte e le loro esperienze.

Ad esempio, bwin ospiterà "King of Europe", un torneo in cui i tifosi in Germania, Austria, Belgio, Francia, Grecia e Romania possono scegliere le squadre e competere per essere i migliori, e primi cinque condividono un jackpot di 1 milione di euro. Nel frattempo, in Gran Bretagna Ladbrokes sta aggiungendo le classifiche al suo innovativo prodotto 5-A-Side, rendendolo gratuito, e consentendo ai tifosi di costruire le proprie squadre e competere tra loro gratuitamente.

I dati dal database globale di Entain, composto da 160 milioni di clienti, evidenziano ciò che interessa di più ai tifosi e guidano le scommesse che precedono l'evento. Ad esempio, le scommesse effettuate da circa 1,5 milioni di tifosi di calcio nei Paesi partecipanti tra gennaio e maggio mostrano quanto segue:

Il database dei giocatori di Entain mostra inoltre che, come tendenza generale, i tifosi dei Paesi europei più piccoli sono più propensi a scommettere sulle loro squadre nazionali rispetto a quelli dei Paesi più grandi.

Note per i redattori *Escluso Bet.pt, il sistema di recente acquisizione

Informazioni su Entain plc

Entain plc (LSE: ENT) è una società FTSE100 ed è uno dei più grandi gruppi al mondo di scommesse sportive e di giochi, che opera sia online che nel settore del retail. Il gruppo possiede un portfolio completo di marchi affermati; i marchi sportivi comprendono bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds e Sportingbet; i marchi di gioco includono CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, gioco Digitale, Ninja Casino, Optibet, partypoker e PartyCasino. Il gruppo possiede una tecnologia brevettata per tutte le sue principali linee di prodotti e oltre alle sue attività B2C fornisce servizi a un certo numero di clienti terzi su base B2B. Il gruppo ha inoltre avviato una joint-venture con MGM Resorts per sfruttare le opportunità di scommesse e giochi sportivi negli Stati Uniti, attraverso BetMGM. Entain fornisce la tecnologia che fa funzionare BetMGM e giochi e prodotti esclusivi, sviluppati appositamente presso i suoi studi di gaming interni. Il gruppo è residente fiscale nel Regno Unito con licenze per un totale di 27 mercati regolamentati. Entain è leader di ESG, un membro di FTSE4Good, il DJSI ed è valutato AA da MSCI.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del Gruppo: www.entaingroup.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=7_djLf3PulUVideo - https://www.youtube.com/watch?v=xGGgGpglL58Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1529830/Entain_PLC_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1529832/Entain_PLC_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1529831/Entain_PLC_3.jpg