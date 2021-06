Covid: Salvini, 'prima Open day poi sconsiglieremo anche noi certi vaccini'

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "La libertà di cura è assolutamente sacra. In Germania, in Francia, in Gran Bretagna, altri Paesi, altre riviste scientifiche, altre comunità scientifiche, discutono su quanto sia utile, nel dare e avere, inoculare certe sostanze in bimbi di 12-13 anni. Fino alla settimana scorsa a mettere in discussione questo l'etichetta di negazionista era dietro l'angolo. Adesso che la Germania sconsiglia, che la Francia sconsiglia, che The Lancet sconsiglia, che Bmj sconsiglia, che l'epidemiologa Viola sconsiglia, allora forse tra quindici giorni sconsiglieremo anche noi, dopo 37 Open day organizzati da dei geniali amministratori locali che hanno fatto questa sperimentazione". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al convegno 'free speech, una battaglia liberale'.