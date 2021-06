10 giugno 2021 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Non si può sperimentare sulla pelle dei ragazzi e dei bambini. Si era detto che Astrazeneca era per gli over 60. Poi ci sono stati i geni degli Open Day. Chi ha autorizzato" a farlo anche ai giovani? Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio.