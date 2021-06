Covid: Osservasalute, 'da febbraio 2020 con 126mila decessi seconda causa morte'

10 giugno 2021 a

Milano, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "Dal febbraio 2020 si sono registrati oltre 4,2 milioni di contagi" Covid "e oltre 126mila decessi. Un numero tale da farla diventare la seconda causa di morte". E' il dato evidenziato nel XVII 'Rapporto Osservasalute 2020'. Il report, arrivato alla XVIII edizione e presentato anche quest'anno in remoto, è curato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane, che opera nell'ambito di Vihtali, spin off dell'università Cattolica, campus di Roma. Un'edizione speciale perché fotografa i numeri di 15 mesi di pandemia.

Fra i dati che vengono riportati, quelli che fotografano in generale i decessi nel 2020: in questo anno "in Italia ci sono stati oltre 746mila decessi, un numero decisamente elevato osservando la serie storica degli ultimi 10 anni - evidenziano gli autori del rapporto - con un incremento di oltre 101 mila decessi rispetto all'anno precedente".