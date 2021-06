Covid: Fontana, 'noi pronti a vaccinare turisti, servono dosi'

10 giugno 2021 a

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - La Lombardia è pronta a vaccinare i turisti in estate. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dell'elisoccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia.

"Fin dal primo momento - ha spiegato - abbiamo detto che se ci danno una disponibilità aggiuntiva di dosi da destinare ai turisti, siamo pronti ad offrire il servizio. E' chiaro che è una cosa complessa, ma la macchina organizzativa che abbiamo in campo può gestirla".

Si tratta, ha aggiunto, "di far comunicare tra loro le anagrafi vaccinali delle regioni, la nostra è già informatizzata e pronta". Sul green pass, invece, "l'Italia deve partire con la massima sollecitudine. In quanto Paese attrattivo e meta turistica, abbiamo bisogno di questa opportunità che dà una libertà in più a chi sceglie di venire da noi per le vacanze".