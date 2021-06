Covid: Europarlamento, sì a sospensione temporanea brevetti vaccini

10 giugno 2021 a

a

a

Bruxelles, 10 giu. (AdnKronos Salute) - Per accelerarne la distribuzione a livello globale, il Parlamento Europeo chiede la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini anti-Covid, in una risoluzione adottata oggi a Strasburgo con 355 voti favorevoli, 263 contrari e 71 astenuti. Su questo punto il Parlamento si differenzia nettamente da Commissione Europea e Consiglio Europeo, entrambi contrari alla rimozione della tutela dei brevetti, preferendo le licenze volontarie o, in caso di necessità, le licenze obbligatorie previste dagli accordi Trips. (segue)