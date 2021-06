10 giugno 2021 a

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid19 per provincia in Lombardia vedono Milano in testa con 133 positivi, di cui 75 in città; a Brescia sono 46, a Varese 33, a Bergamo 28. Como conta 15 positivi, Cremona 11, Lecco 6, Lodi 3, Mantova 21; Monza e Brianza 17. A Pavia sono 15, a Sondrio 9.