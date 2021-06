10 giugno 2021 a

a

a

Roma, 10 giu (Adnkronos) - Intervistato oggi sul Foglio, il ministro del Lavoro ed ex vicesegretario del Pd Andrea Orlando spiega come il Pd può e deve rispondere alla federazione del centrodestra, tra Forza Italia e Lega: “Il Pd, sulla base di un asse chiaro, deve lavorare a un modello Unione, per mettere insieme tutte le forze possibili che si trovano nel centrosinistra, senza escludere nessuno”.