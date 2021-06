Centrosinistra: Nardella, 'alleanza larga da FI a Leu, anche con 'Coraggio''

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu (Adnkronos) - "Immagino un'alleanza larga, che vada da Forza Italia a Leu, passando ovviamente da tutti i soggetti moderati: Renzi, Calenda, ma anche il nuovo progetto ' Coraggio Italia' lanciato da Toti e Brugnaro. E chiaramente i Cinque stelle, o come si chiamerà in futuro il soggetto guidato da Conte e Di Maio, sganciato dalle pulsioni più anti sistema. Una federazione di cui il Pd ambisca a essere la guida, un partito centrale ma non centrista. Penso si possa trarre spunto dalla bellissima esperienza dell'ulivo di 25 anni fa, che nacque non dal Palazzo ma dai territori". Lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella al 'Foglio'.

Questo progetto, spiega Nardella, dovrebbe servire anche a "sgombrare il campo da ipotesi di fusione a freddo col M5s, che tanto a lungo sono state avanzate in questi mesi da alcuni miei compagni di partito".