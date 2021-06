Calcio: Zeman, 'Sarri e Mourinho ottime scelte, vedo meglio la Roma della Lazio'

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - "Ha vinto uno scudetto con la Juventus, prima ancora aveva fatto grandi cose a Napoli. È un allenatore molto bravo, che ama il bel gioco e far divertire i tifosi. Dicono che mi assomiglia? Io credo che il suo calcio, specialmente agli inizi, avesse come caratteristica un possesso palla forse esagerato. Negli ultimi tempi, però, specialmente alla Juventus, ha giocato più in verticale". Zdenek Zeman commenta così, a 'Leggo', l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio

L'ex allenatore di entrambe le squadre della Capitale si esprime anche sulla scelta dei giallorossi di prendere José Mourinho. "Un grande nome, di richiamo che spero possa risvegliare una piazza che però non dorme mai. Per il momento i tifosi hanno fiducia e si aspettano molto da lui, è un personaggio importante ed è anche per questo che la stampa lo cerca sempre".

Si passa poi ai pronostici: chi parte favorito tra Roma e Lazio? "Io punterei più sulla Roma in questo momento, ma sarà il campo a parlare - spiega -. Spero che le romane possano farsi valere con la concorrenza delle squadre del Nord". L'ultima battuta del tecnico è sul suo futuro e su un eventuale ritorno in panchina: "Io sono pronto, sono gli altri che non lo sono".