Calcio: Pastore verso l'addio alla Roma, 'mio ritorno al Talleres sempre più vicino'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Javier Pastore potrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di calciomercato. L'argentino non rientra più nei piani del club, che vorrebbe cederlo anche per alleggerire il monte ingaggi. In un'intervista a Canal Showsport l'ex Psg ha manifestato la volontà di tornare in argentina.

"Con il Talleres c'è un feeling diverso da quello che ho avuto con gli altri club - ha affermato - . Sono un tifoso. Stanno facendo le cose per bene, il club è cresciuto molto. Posso dire che il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino. Il denaro non c'entra, è una cosa sentimentale e tornerei per essere felice. La voglia di tornare c'è sempre, ma se si è a un buon livello è difficile tornare indietro".

Pastore ha ancora due anni di contratto ma ha ammesso che con la Roma "stiamo cercando una soluzione per un addio che possa accontentare entrambi".