Calcio: Hard Rock Cafe celebra 50° anniversario annunciando partnership con Messi (3)

10 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La partnership fa parte di "Live Greatness" la nuova campagna che Hard Rock lancia per il suo 50° anniversario, per segnare un prima e un dopo nella storia del brand: onorando il passato, ma facendo brillare una luce nuova nel futuro. In questa campagna, Messi fa il suo debutto come ambasciatore, protagonista di uno spot che unisce in modo originale le sue abilità con il pallone, e che prende posto tra gli amati cimeli del marchio.

Il 14 giugno 2021 segna il 50° anniversario dell'apertura di Hard Rock Cafe a Londra. In questa occasione importante, e per dare il via ai festeggiamenti, i ristoranti museo di Firenze, Venezia e Roma offriranno il Country Burger a 0,71 Euro. Prenotazioni disponibili su hardrockcafe.com. Dal 14 giugno al 30 sulle piattaforme Delivery sarà possibile ordinare il menu dedicato Founder's Day Bundle (HRC's Country Burger + patatine + Coca Cola). Nel Cafe di Firenze, dove si festeggia anche il decimo anniversario dall'apertura, si potranno ordinare i Country Burger al prezzo speciale di 0,71 centesimi in due fasce orarie dalle 11.00 alle 12.00 e in replica dalle ore 17 alle ore 18.00 e Happy Hour dalle 17 alle 18.

I clienti potranno scattarsi una foto ricordo nel photo booth allestito per l'occasione sul palco del Cafe di Firenze, mentre si alternerà una playlist di video musicali. E, prima del taglio della torta che concluderà i festeggiamenti, ci sarà lo spettacolo di LUMEN INVOCO - Light Entertainment' e ‘Butterfly Dance' a partire dalle 20.30 – una suggestiva performance luminosa di ballerine professioniste. A tutti i clienti che frequenteranno il Cafe il 14 giugno sarà omaggiata una fetta di torta per festeggiare questo importante anniversario.