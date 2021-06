Centrodestra: Salvini, 'se si crede in federazione prima si fa meglio è**

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Se la federazione di centrodestra "ha senso per tutti, prima si fa meglio è". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Faccio una proposta di miglioramento della qualità del lavoro -ribadisce- comincia il semestre bianco da quest'estate, c'è la riforma del fisco, della giustizia e della pubblica amministrazione: a casa del Pd e dei Cinquestelle non è difficile immaginare un po' di confusione, se il centrodestra porta in dote a Draghi e alle riforme compattezza, è un valore aggiunto". E al segretario del Pd, Enrico Letta, che parla di operazione verticistica, il leader del Carroccio replica: "nel Pd hanno più correnti che voti, non commento i problemi altrui".