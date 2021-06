Turismo: Borgo DiVino, da Puglia a Lazio tour in 5 tappe per conoscere eccellenza vini

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu.(Labitalia) - Con i riflettori puntati sulla bellezza e sul (buon) gusto prende il via “Borgo DiVino in tour”, iniziativa dedicata al mondo del vino e del turismo enogastronomico, promossa dall'Associazione “I Borghi più belli d'Italia” e organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e realizzata grazie al supporto di UniCredit, main sponsor dell'evento. Un evento estivo itinerante, da luglio a settembre, in 5 tappe che si preannunciano come altrettante esperienze sensoriali in alcune delle cornici più suggestive del nostro Paese, certificate tra “I Borghi più belli d'Italia”. Sapori e profumi del vino entreranno tra i vicoli, le piazze, le rocche e i meravigliosi scorci di terra e di mare, da esplorare a passo lento e calice alla mano.

Saranno più di 100 le cantine italiane presenti nelle cinque tappe di “Borgo DiVino in tour”, con circa 400 etichette di qualità proposte in degustazione e raccontate direttamente dai produttori o da sommelier professionisti. In ogni tappa ci sarà una forte rappresentanza di vini locali e regionali. In degustazione i vini classici - rossi, bianchi, bollicine – e produzioni di nicchia, tradizionali o ancestrali, tornate oggi alla ribalta come a esempio gli orange wines e i rifermentati. La tappa inaugurale di “Borgo DiVino in tour”, dal 2 al 4 luglio, sarà a Cisternino (Brindisi), uno dei “paesi bianchi” più amati di Puglia, nel cuore della Valle d'Itria. Dal 9 all'11 luglio sarà la volta di Cefalù (Palermo), uno dei più celebri affacci sul mare della Sicilia e dell'Italia intera. Terza e quarta tappa sul versante Adriatico, ospiti di due piccole perle tra il mare delle Marche e l'Appennino della Romagna: Grottammare (Ascoli Piceno), dal 23 al 25 luglio, e Brisighella (Ravenna), in calendario dal 6 all'8 agosto.

Tappa finale del tour, dal 10 al 12 settembre, a Nemi (Roma): il borgo laziale, pur non rientrando fra i Comuni aderenti all'Associazione “I Borghi più belli d'Italia”, non poteva mancare all'appuntamento, in quanto location “storica” che ha ospitato le prime 6 edizioni di “Borgo DiVino”, quando ancora non era diventato un evento nazionale. In ciascuna delle cinque tappe sarà allestito un percorso formativo sul vino, attraverso l'esposizione di una ventina di pannelli, seguendo tre diverse guide: alla degustazione del vino (quale bicchiere scegliere? A quale temperatura deve essere servito e consumato il vino? Quali i colori del vino?), all'abbinamento cibo-vino (qual è il miglior vino da abbinare al cibo che si sta consumando?), ai territori del vino in Italia, per poter viaggiare e trovare le produzioni tipiche delle zone scelte come meta delle prossime vacanze.

“Anche per l'estate 2021 – dichiara Fiorello Primi, presidente dell'Associazione “I Borghi più belli d'Italia” – i borghi si candidano ad essere le mete preferite di un turismo domestico che sceglie di trascorrere le vacanze in sicurezza alla scoperta dell'Italia più autentica e genuina. I Borghi più belli d'Italia si preparano quindi ad accogliere i visitatori con l'offerta che da sempre li contraddistingue: un mix di Bellezza, arte, storia, natura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche che raccontano l'unicità dei nostri territori e ci riconducono alle nostre origini”.

“Per Valica si tratta di una integrazione profonda con la propria attività di editore e concessionario di siti online, leader nel mondo del turismo e dell'enogastronomia. Dal web al territorio, dal digitale al fisico, per proporre esperienze di gusto che coinvolgano i nostri utenti. Non li accompagniamo più solo nella scelta della meta, attraverso i nostri consigli online, ma li vogliamo incontrare a tu per tu, in un luogo, coinvolgendoli in un evento pensato per loro, utenti web, curiosi, golosi, attenti all'esperienza turistica ed enogastronomica, capaci di suggerire e socializzare a loro volta l'esperienza vissuta”, spiega Luca Cotichini, marketing manager di Valica e ideatore dell'evento “Borgo DiVino in tour”.

Per partecipare alle singole tappe è consigliata la prenotazione sul sito www.borgodivino.it. In alternativa, è possibile presentarsi alle casse dei singoli eventi, sperando che ci sia ancora posto. L'Associazione “I Borghi più belli d'Italia” è nata nel 2001, in seno alla Consulta del Turismo dell'Anci, dall'esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi del turismo di massa. Ne fanno parte 315 comuni, espressione dell'Italia più vera e autentica in quanto custodi di atmosfere, profumi e sapori capaci di elevare “la tipicità” a un modello di vita da “gustare” con tutti i sensi.