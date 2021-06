Sociologi: è morto Gian Franco Elia, fondatore della sociologia del territorio in Italia (2)

09 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Con la scomparsa del professor Gian Franco Elia la nostra comunità perde uno dei suoi studiosi più illustri - ha commentato il rettore dell'Università di Pisa, Paolo Mancarella - Profondo conoscitore della nostra società e sostenitore dell'importanza della conoscenza scientifica come motore dello sviluppo contemporaneo, ha sempre sostenuto la necessità di un più stretto rapporto tra Università e società, aprendo la strada, con largo anticipo, a quella che oggi chiamiamo Terza Missione. Mi piace ricordare come si debba al suo intuito e alla sua sensibilità se oggi esistono Poli Tecnologici come quello di Navacchio".

Questo il ricordo di Sonia Paone, sua allieva e oggi professoressa associata di Sociologia dell'ambiente e del territorio al Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa: "Gian Franco Elia non è stato solo un importante studioso che ha trasmesso il suo amore per la ricerca urbana a generazioni di studenti e studiosi che si sono formati sui suoi testi, ma anche una persona dotata di una grande umanità e una rara capacità di ascolto. Di lui mi piace ricordare la passione civile, il costante riferimento alla giustizia sociale che animava ogni sua discussione e la tagliente ironia con la quale riusciva sempre ad illuminare il mondo".