09 giugno 2021 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Un altro passo avanti. Vicini al risultato finale di dare anche al Senato il voto ai diciottenni nel penultimo passaggio alla Camera. Ora il Senato per chiudere. So che pare assurdo ma in Italia oggi bisogna avere 25 anni per votare al Senato. Quando poi si dice che i giovani..." Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.