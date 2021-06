QS World University Rankings 2022

09 giugno 2021 a

La classifica delle migliori università al mondo

41 università italiane incluse nella diciottesima edizione

LONDRA, 8 giugno 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analisti globali dell'istruzione superiore, ha pubblicato oggi la diciottesima edizione del QS World University Rankings*. Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) celebra un decennio ininterrotto senza precedenti come migliore università del mondo. * il link verrà aggiornato con nuovi risultati quando l'embargo verrà rimosso.

Le prime cinque Università subiscono la riconfigurazione più significativa da mezzo decennio: l'Università di Harvard (5°) esce dalle prime tre - il suo rango più basso di sempre - per essere sostituita dall'Università di Oxford (2°, in aumento dal 5°) e l'Università di Cambridge (3°condiviso con la Stanford University).

Quest'anno, QS elenca le migliori 1300 università del mondo - 145 in più rispetto all'edizione dello scorso anno - situate in 97 paesi/località. 6415 atenei sono risultati eleggibili per l'analisi del sondaggio e 1705 sono stati valutati per la classifica finale. I risultati rappresentano la distribuzione e la performance di 14,7 milioni di pubblicazioni accademiche pubblicate tra il 2015 e il 2019 e le 96 milioni di citazioni ricevute da tali articoli; rappresentano anche le opinioni di oltre 130.000 docenti accademici e oltre 75.000 datori di lavoro.

Il Politecnico di Milano (142°) è la migliore università italiana in questa classifica per il settimo anno consecutivo, anche se per la prima volta da quanto ha conquistato questo titolo, perde cinque posizioni. Lo segue Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (166°) che scende sei punti in classifica mentre il risultato per La Sapienza - Università di Roma (171°) rimane invariato rispetto allo scorso anno.

Questa edizione include 41 università italiane, cinque in più rispetto alla precedente. Tredici università hanno mantenuto la stessa posizione, tredici sono scese in classifica e dieci sono salite.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca è l'ateneo italiano che registra la maggior crescita:

lo scorso anno era classificato nella fascia 521-530 mentre ora occupa il 450° posto.

Ottiene inoltre il miglior risultato italiano (95°) nel criterio "Citations per Faculty" che misura l'impatto della ricerca prodotta. Il secondo miglior risultato in questo indicatore lo ottiene l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (191°).

L'Università Vita-Salute San Raffaele si distingue nel criterio "Faculty Student ratio" che misura la proporzione tra docenti e studenti, posizionandosi al 36° posto al mondo. Le università italiane non sono competitive in questo indicatore, che le penalizza in questa classifica. Il secondo miglior risultato in questo aspetto è ottenuto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (393°).

L'Università di Bologna e La Sapienza sono le università italiane più stimate dalla comunità accademica internazionale, classificandosi rispettivamente al 71° e al 74° posto, seguite dal Politecnico di Milano al 101°. Quest'ultimo ottiene il miglior risultato nazionale (67°) nel criterio "Employer Reputation" che misura l'opinione dei datori di lavoro su quali università producono i laureati più preparati per il mondo del lavoro. Segue il Politecnico di Torino, che si posiziona al 174° posto e dall'Università di Bologna al 199°. Polimi è anche l'università italiana con la proporzione più alta di studenti internazionali e si classifica 262° in questo indicatore.

Ben Sowter, Direttore del Dipartimento di Ricerca di QS ha commentato: "Quest'anno abbiamo ulteriormente perfezionato la mappatura tra università e ricerche pubblicate. Questa attribuzione granulare ci permette di includere la ricerca condotta presso diversi tipi di istituti. Laddove era analiticamente sensato mantenere la distinzione, come per i campus all'estero e alcuni istituti di medicina, lo abbiamo fatto. Per alcune università, incluse alcune italiane, il movimento dell' indicatore "Citations per Faculty" è stato parzialmente influenzato da questo miglioramento."

Sowter ha aggiunto: "Le migliori università italiane, nonstante la loro indiscussa eccellenza, faticano a competere globalmente in alcuni indicatori, specialmente quelli che valutano il livello di internazionalizzazione del corpo docente e discente – misurato con dati predecenti la pandemia - e per la proporzione tra docenti e studenti. Quest'anno, si aggiunge anche una performance sottotono nell'indicatore che misura la popolarità tra la comunità accademica e dei datori di lavoro internazionali, con alcune positive eccezioni. Alla luce di un mondo profondamente segnato dall'emergenza sanitaria, il risultato complessivo dell'Italia in questa classifica, è soddisfacente".

Università italiane nel QS World University Rankings 2022

Metodologia

QS utilizza sei indicatori per compilare la classifica:

1. Reputazione accademica: basata sulle risposte al sondaggio di oltre 130.000 accademici.

2. Reputazione secondo i datori di lavoro: basata sulle risposte al sondaggio di oltre 75.000 datori di lavoro sul rapporto tra università e occupabilità dei laureati.

3. Citazioni per Ricercatore/Docente: misurando l'impatto della ricerca, divide il numero totale di citazioni ricevute dai lavori di ricerca di un'università su un periodo di cinque anni per il numero di docenti di un ateneo.

4. Rapporto docenti/studenti: una proxy della capacità didattica. I numeri degli studenti sono divisi per i numeri dei docenti, fornendo al corpo studentesco globale alcune indicazioni sulle probabili dimensioni delle classi presso l'istituto selezionato.

5. Proporzione Docenti Internazionali: una delle due misure di internazionalizzazione di QS, misura la proporzione di docenti non nazionali in un'istituzione.

6. Proporzione Studenti Internazionali: la seconda delle due misure di internazionalizzazione di QS, misura la proporzione di studenti stranieri in un istituto. Questo, a sua volta, fornisce un'indicazione della capacità di un'università di attrarre talenti da tutto il mondo.

Ulteriori informazioni metodologiche possono essere trovate su https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.

