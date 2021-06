Premio Strega: proclamazione cinquina domani debutta a Benevento per festa 75 anni

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - Per la prima volta in 75 anni la cinquina del Premio Strega sarà proclamata non a Roma ma a Benevento, presso il Teatro Romano. Accadrà domani, giovedì 10 giugno, a partire dalle ore 18.30, con la diretta su Ray Play e su Rai cultura. La cerimonia di selezione dei cinque finalisti su una rosa di 12 libri selezionati sarà condotta dal giornalista Gigi Marzullo, che darà vita ad un talk show che coinvolgerà gli autori in gara; nella stessa occasione sarà assegnato il Premio Strega Giovani. La proclamazione del vincitore dello Strega 2021 si terrà come di consueto al Ninfeo di Valle Giulia a Roma l'8 luglio.

La scelta della città campana ribadisce "il legame imprescindibile del Premio con Benevento", ha commentato il sindaco Clemente Mastella. Il blasonato riconoscimento romano è nato, infatti, nel 1946 con il sostegno del Liquore Strega di Benevento, l'azienda che fu di Guido Alberti, co-fondatore con i coniugi Goffredo e Maria Bellonci dell'alloro letterario. "Ci è sembrato giusto, in un anno speciale per il Premio, tenere la proclamazione della cinquina a Benevento, la città del Liquore Strega", ha aggiunto Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.

I 12 libri candidati sono votati per via telematica da una giuria composta da 660 aventi diritto. Ai voti degli Amici della domenica (400 votanti) si aggiungono quelli espressi da studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura selezionati dagli Istituti italiani di cultura all'estero, lettori forti scelti da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra i quali i circoli istituiti dalle Biblioteche di Roma.