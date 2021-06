La piattaforma di sostenibilità abillion annuncia i 5 migliori gelati vegani più amati dai consumatori in Europa, Medio Oriente e Africa per il 2021

09 giugno 2021 a

"Magnum vegano con mandorle" di Magnum e "Macadamia & Salted Caramel" di V Club sono i gelati vegani n. 1 e n. 2 di quest'anno, votati dai membri dell'area EMEA.

ROMA, 8 giugno 2021 /PRNewswire/ -- abillion, piattaforma digitale che promuove la sostenibilità e il cibo a base vegetale, ha assegnato i suoi premi per i migliori gelati vegani nel 2021. I premi sono stati assegnati valutando 9.000 recensioni sui gelati pubblicate tra il 1° giugno 2020 e il 31 maggio 2021 dai membri di abillion. i premi abillion si basano sulle valutazioni dei consumatori, sul numero di recensioni e sui punteggi dei consumatori.

Oltre alla classifica globale, abillion ha anche pubblicato premi regionali, visita qui.

Sulla base delle recensioni dei consumatori dell'area EMEA, ecco i 5 migliori gelati vegani, EMEA, 2021:

Magnum, uno dei principali marchi di gelato a livello mondiale, è classificato ai primi posti dai membri dell'area EMEA. Abbiamo anche notato che i marchi italiani hanno guadagnato popolarità sulla nostra piattaforma. Quest'anno VClub, marchio italiano di gelato a base vegetale, è stato insignito del secondo posto.

Fior Di Natura è di proprietà di Eurospin, il più grande gruppo discount italiano. Eurospin, nata nel 1993, sostiene e commercializza marchi locali invece dei marchi noti.

Vikas Garg, fondatore e CEO di abillion, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che i nostri premi possano mettere in mostra marchi che stanno facendo grandi cose e creando prodotti sostenibili e deliziosi. Mi auguro inoltre che il riconoscimento che la nostra piattaforma offre ai proprietari di questi marchi apra le porte a una maggiore distribuzione globale".

abillion assegna diversi premi e pubblica documenti di ricerca nel corso dell'anno.

Le immagini dei prodotti sono visibili qui.

Per richieste da parte dei media, contattare: [email protected]

Informazioni su abillion

Noi di abillion lavoriamo per promuovere un movimento globale volto a sostenere alimenti a base vegetale e rispettosi del pianeta

products. abillion è una piattaforma digitale che aiuta le persone che desiderano fare scelte sostenibili. Utilizzando l'app abillion, i membri possono scoprire il cibo vegano e i prodotti vegani e cruelty-free. abillion, lanciata nel 2018 dal CEO Vikas Garg, si contraddistingue per la sua grande capacità di sfruttare i social media per il benessere sociale. Ogni volta che un membro sceglie la sostenibilità e condivide una recensione, abillion dona 1 USD a una causa salvavita che il socio può scegliere tramite l'app.

L'azienda ha donato oltre 600.000 USD a cause salvavita in tutto il mondo attraverso il suo programma di solidarietà. abillion ha oltre 300.000 membri in oltre 130 Paesi che hanno contribuito con oltre 700.000 recensioni su piatti vegani e prodotti vegani e cruelty-free. Le recensioni e le opinioni dei consumatori vengono condivise con i proprietari di aziende, influenzando quasi 100.000 marchi in tutto il mondo affinché offrano più opzioni sostenibili.

La nostra missione è quella di portare un miliardo di persone ad adottare uno stile di vita vegetale nei prossimi 10 anni e di essere uno dei principali sponsor di benessere, soccorso e sostegno degli animali a livello globale.

Sito web: www.abillion.com