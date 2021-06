Forum Comunicazione, Cataldi: "Anno difficile ma fino ad oggi accolti 5.300 speaker"

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Questo in particolare è l'anno più difficile, insieme con il 2020. In questi anni abbiamo accolto 5.300 speaker". Così Fabrizio Cataldi, Founder & Chairman For Human Relations, aprendo la quattordicesima edizione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare. "La nostra trasformazione - spiega - è una trasformazione che riguarda non solo il mondo della comunicazione. Ci siamo aperti a tutta una serie di tematiche di interesse per i manager. Noi - osserva - settimanalmente siamo presenti tutti i martedì e i mercoledì con appuntamenti formativi e tutti i giovedì facciamo dei 'Digital Talk', quindi ritorniamo su tematiche anche di comunicazione, marketing, relazioni pubbliche, ma non solo".

"Inoltre, la nostra trasformazione - sottolinea - prevede che ogni mese organizziamo un grande Forum. Quest'anno c'è stato il debutto del 'Forum Financial'. A giugno il 'Forum della Comunicazione', il primo luglio abbiamo il 'Forum sulla Sicurezza e il Benessere', a settembre finalmente il 'Forum Sostenibilità' e l'esperienza velica con il 'Forum Sailing'. A ottobre - conclude Cataldi - un appuntamento importantissimo sulla trasformazione digitale e a novembre, il 16 e il 17, ci aspetta l'appuntamento più importante dell'anno con le tre giornate del 'Forum delle Risorse Umane'".