Roma, 9 giu (Adnkronos) - "Noi non ci rassegnamo all'inverno demografico italiano, al declino demografico, perchè è la chiave anche del declino economico e culturale" del Paese. Lo ha detto Enrico Letta nel corso di un incontro 'on line' sull'assegno unico per i figli.