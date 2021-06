Comunali: Ronzulli, 'per Roma profili eccezionali, centrodestra avrà ovunque candidati unitari'

09 giugno 2021 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Roma aveva bisogno di candidati competenti e capaci di rimettere in carreggiata una città che è stata governata malissimo in questi anni da Virginia Raggi. Come centrodestra abbiamo individuato due profili eccezionali, due professionisti competenti come Enrico Michetti e Simonetta Matone. Il centrodestra avrà candidati unitari dappertutto mentre il centrosinistra in moltissime città si presenta diviso, a Roma addirittura con tre diversi candidati". Lo ha affermato Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, nel corso della puntata di 'Porta a Porta' in onda questa sera.