Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Il difensore del Milan, Alessio Romagnoli interessa al Barcellona. Lo riporta il quotidiano catalano, Mundo Deportivo. Il capitano rossonero è il profilo che intessa al Barca e non costa molto visto che Romagnoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e ad oggi non state ancora avviati i contatti per il rinnovo. Inoltre nell'operazione il club catalano potrebbe inserire il difensore Junior Firpo.