Borsellino: Contrada, 'proposi a Tinebra di fare attività informativa Sisde sulle famiglie mafiose'

Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - "Durante un incontro di lavoro, qualche giorno dopo la strage di Via D'Amelio, parlando con il Procuratore di Caltanissetta di allora Giovanni Tinebra, lanciai l'idea di un'attività informativa del Sisde sulle famiglie di mafia, come i Madonia, sulla strage di Via d'Amelio. Non me la sentivo di dirgli in quel momento 'Sono affari che non mi riguardano'. E ho detto che avrei informato sia il maggiore Obinu del Ros che il capo della Mobile Arnaldo La Barbera". A dirlo, durante l'audizione davanti alla Commissione antimafia all'Ars, l'ex dirigente del Sisde Bruno Contrada.