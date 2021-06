Borsellino: Contrada, 'mai saputo che La Barbera fosse dei servizi segreti'

09 giugno 2021 a

Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - "Non ho mai sentito dire che il capo della Mobile di Palermo, poi diventato questore, Arnaldo La Barbera, sia stato un collaboratore del Sisde, come non ho mai sentito dire una cosa simile per altri funzionari della polizia". Lo ha detto in audizione davanti alla Commissione regionale antimafia dell'Ars Bruno Contrada. "Mi risulta invece che il Sisde veniva incontro a esigenze economiche di esponenti della polizia che erano impegnati in particolari settori come quello della criminalità organizzata - dice - Non è ammissibile che un funzionario della polizia faccia parte nello stesso tempo dei Servizi segreti".