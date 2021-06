Ambiente: D'Incà, 'bene ok Senato senza voti contrari, spero stesso consenso a Camera'

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto dell'approvazione di oggi in Senato, senza voti contrari e sulla base di un ampio accordo, del disegno di legge per l'introduzione in Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali anche a garanzia delle future generazioni". Lo scrive il ministro Federico D'Incà su Fb.

"Sul piano costituzionale la riforma assicurerà che le cospicue misure di sviluppo economico messe in campo dal governo vengano indirizzate alla transizione ecologica del Paese. Ora il provvedimento passa alla Camera e mi auguro che possa essere approvato con lo stesso consenso generale".