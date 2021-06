AIT Worldwide Logistics rafforza la connessione con i coltivatori grazie alla membership con Produce Blue Book

09 giugno 2021 a

L'affiliazione a Blue Book Sevices mette in luce il ruolo di AIT come partner globale per coltivatori ed esportatori

ITASCA, Ill., 8 giugno 2021 /PRNewswire/ -- AIT Worldwide Logistics, leader delle soluzioni per la catena di approvvigionamento globale, ha recentemente aderito alla membership di Produce Blue Book di Blue Book Services, un'associazione il cui intento è connettere e informare le aziende associate operanti nel settore di prodotti alimentari freschi, compresi coltivatori e fornitori di servizi.

L'affiliazione di AIT a Produce Blue Book risale all'aprile 2021 e offre ai coltivatori che eseguono spedizioni negli Stati Uniti e in tutto il mondo un modo rapido e sicuro per rivedere e connettersi all'affidabile rete della catena del freddo di AIT.

"Nella lunga storia di successo di AIT nel settore della logistica alimentare, l'affiliazione a Produce Blue Book è stato un chiaro passo avanti", ha affermato Michael Rothacher, Vice Presidente Strategic Accounts di AIT. "Lo consideriamo un investimento finalizzato allo sviluppo di buone relazioni, una competenza chiave per la nostra mission di conquistare la fiducia dei clienti, nonché un modo semplice messo a disposizione dei coltivatori per entrare in contatto con un fornitore che li aiuterà a soddisfare le esigenze dei loro clienti, fornendo velocemente frutta e verdura fresche e di alta qualità".

Dal 1901, Blue Book Services è il principale fornitore di informazioni di credito e marketing per il settore ortofrutticolo. L'organizzazione lavora al servizio di fornitori, acquirenti, broker e trasportatori, offrendo dati finanziari aggiornati su aziende di prodotti e società di trasporto in tutto il mondo e aprendo opportunità di marketing.

"Uno dei punti di forza che i clienti riconoscono ad AIT è l'attenzione con cui cura le esigenze individuali di ognuno di loro, la sua flessibilità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e l'attenzione ossessiva per la qualità", ha affermato Steve Taylor, Food Logistics Sales Director di AIT. "E, in aggiunta a ciò che [i clienti] si aspettano da un fornitore di logistica alimentare – le nostre strutture a temperatura controllata e decenni di esperienza nel commercio di prodotti – grazie a più di 85 sedi in Asia, Europa e Nord America, noi di AIT possiamo offrire anche un facile accesso a strade e mercati di tutto il mondo".

Oltre all'affiliazione con l'azienda Produce Blue Book, AIT è membro della U.S. Meat Export Federation e dell'International Refrigerated Transportation Association della Global Cold Chain Alliance.

Gli esperti di logistica alimentare di AIT forniscono soluzioni di spedizione potenti e innovative mantenendo la catena del freddo costante per alimenti surgelati, refrigerati e freschi, sensibili alla temperatura. I servizi a temperatura controllata di AIT comprendono imballaggio, isolamento, kitting, magazzinaggio e spedizione ottimizzati per la tutela del marchio e che preservano l'integrità del carico, senza perdite di prodotto.

Scopri di più sui Blue Book Services su producebluebook.com.

Informazioni su AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aiuta le aziende a crescere, ampliando l'accesso ai mercati di tutto il mondo dove possono vendere e acquistare materie prime, componenti e prodotti finiti. Per oltre 40 anni, il leader della gestione dei trasporti con sede a Chicago ha fatto affidamento su un approccio consultivo per sviluppare una rete globale e partnership affidabili in quasi tutti i settori, tra cui aerospaziale, e-commerce, alimentare, pubblica amministrazione, sanità, scienze della vita e vendita al dettaglio. Supportato da una tecnologia scalabile e di facile utilizzo, il modello di business flessibile di AIT offre soluzioni di supply chain su misura per il trasporto marittimo, aereo e terrestre rispettando i tempi e i budget. Con collaboratori esperti in oltre 85 sedi internazionali in Asia, Europa e Nord America, AIT offre opzioni di servizio complete che includono anche sdoganamento, gestione del magazzino e servizi di consegna inappuntabili. Scopri di più su www.aitworldwide.com.

La nostra mission

Noi di AIT siamo sempre in cerca di opportunità per conquistare la fiducia dei nostri clienti offrendo soluzioni logistiche eccezionali in tutto il mondo e valorizzando con passione i nostri collaboratori, partner e comunità.

