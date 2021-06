Roma: Meloni, 'ha vinto coalizione, venerdì presentazione candidati'**

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Con la scelta del ticket Enrico Michetti-Simonetta Matone per la corsa al Campidoglio "ha vinto la coalizione, che lavora per vincere anche quando si voterà. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, offriamo alla Capitale d'Italia dopo l'incopetenza improvvisata della Raggi un modello diametralmente opposto: offriamo dei professionisti estremamente competenti". Lo affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nella puntata di Restart che andrà in onda stasera su Raidue.

Enrico Michetti, ha proseguito la leader di Fdi, "sa esattamente dove mettere le mani e ha una visione per ridare a questa città la grandezza che merita". Simonetta Matone è "persona che ha esperienza di lungo corso, molto vicina ai temi del sociale". Quindi, ha concluso Meloni, il centrodestra è "perfettamente in partita. Venerdì faremo la presentazione dei candidati e ci sarà modo di raccontare in maniera più compiuta queste due figure. Sono molto ottimista".