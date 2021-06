09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Con 405 voti a favore, 5 contrari e 6 astenuti, la Camera ha approvato in terza lettura la riforma costituzionale che estende ai diciottenni il voto per il Senato, per i quale attualmente sono richiesti 25 anni. Il testo dovrà ora essere esaminato per la quarta e definitiva lettura da parte dell'Assemblea di Palazzo Madama.