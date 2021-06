Borsellino: Contrada, 'se io avessi trattato Scarantino avrei capito che era un cialtrone'**

09 giugno 2021 a

Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - "Se io avessi trattato Vincenzo Scarantino dopo 24 ore mi sarei accorto che era un cialtrone e che raccontava cose false. E questo non perché io sia più bravo di altri, ma per la mia conoscenza di quegli argomenti. Io pero' non ho mai indagato su di lui, sono solo venuto a sapere che, quando non era pentito, era parente di un mafioso". Lo ha detto Bruno Contrada, proseguendo la sua audizione davanti all'Antimafia regionale che indaga sui depistaggi delle indagini sulla strage di Via d'Amelio.