Tv: Venier racconta odissea ricovero, 'sto vivendo un incubo'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Un'odissea che ancora non finisce per Mara Venier, che oggi racconta sui social i dettagli del problema odontoiatrico che le è costato il ricovero in ospedale e un intervento di chirurgia maxillo facciale la scorsa settimana. La conduttrice, che domenica, in diretta su Rai1, si è scusata per possibili defaillance durante la conduzione di 'Domenica In' proprio a causa di quanto accadutole, racconta oggi su Istagram "l'incubo" che si è trovata a vivere, spiegando che il problema non si è ancora del tutto risolto.

"Lunedì scorso -scrive la Venier, sotto una foto che la ritrae in un letto di ospedale con la flebo- sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi...sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 ...sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!!".

Resasi conto che c'era qualcosa che non andava, la conduttrice spiega di essersi dovuta sottoporre ad un intervento dopo qualche giorno: "Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l'impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata...sala operatoria, anestesia totale, un incubo.....!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)....", aggiunge la Venier. Che, in coda al messaggio, fa intendere gli sviluppi della vicenda con due eloquenti hashtag: #dentistaroma #nonfiniscequí.