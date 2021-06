Tv: ascolti, 'L'Isola dei Famosi' vince prime time

08 giugno 2021 a





Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Canale 5 con la finale de 'L'Isola dei Famosi' ha vinto il prime time di ieri sera con 3.317.000 telespettatori e uno share del 22,97%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'A Mano Disarmata' che è stato visto da 2.607.000 telespettatori e uno share del 12,%. Terzo posto per Rai3 con 'Report' seguito da 2.329.000 telespettatori (share del 10.40%).

A seguire, su Rai2 'Hawaii Five O' ha ottenuto 1.292.000 telespettatori e uno share del 5,39% di share mentre 'N.c.i.s. New Orleans' è stato visto da 953.000 telespettatori (4,4%). Su Italia 1 'Hunter's prayer – In fuga' ha totalizzato 1.179.000 telespettatori (5,26%) mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha interessato 1.055.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,65%. Su La7 il film 'Il matrimonio che vorrei' è stato visto da 535.000 telespettatori (share del 2,41%).

Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'True Lies' che ha totalizzato 399.000 telespettatori e uno share del 2,13% e Tv8 con 'Gomorra – La serie' vista da 392.000 telespettatori (share del 1,9%). Complessivamente, le reti Rai generaliste hanno ottenuto nella prima serata il 26,9% di share e 6.251.000 telespettatori e nell'intera giornata il 28% di share e 2.633.000 telespettatori. (segue)