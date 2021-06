Tennis: Roland Garros, Tsitsipas si impone in tre set su Medvedev e vola in semifinale

08 giugno 2021 a

Parigi, 8 giu. (Adnkronos) - Il greco Stefanos Tsitsipas si impone in tre set sul russo Daniil Medvedev nei quarti di finale del Roland Garros e vola in semifinale. Il greco, numero 5 del ranking, ha avuto la meglio sul russo numero 2 Atp con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3), 7-5 in 2 ore e 19 minuti. Medvedev sul match point per l'avversario ha giocato un inspiegabile servizio da sotto alla Chang, ma senza fortuna.