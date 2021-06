Schneider Electric amplia la gamma Micro Data Center EcoStruxure™ Serie R con sei nuovi modelli con classificazione NEMA e IP per ambienti industriali difficili

08 giugno 2021 a



• Risponde ai requisiti dell'Industria 4.0 rendendo l'infrastruttura IT più affidabile nelle applicazioni industriali

• Progettato per l'uso in ambienti IT industriali difficili e remoti

• Implementazione in campo con risparmio fino al 40% sui costi delle attività e del 20% sui tempi

Stezzano, 8 giugno 2021 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia, ha annunciato oggi l'ampliamento della gamma

Le trasformazioni IIoT e l'industria 4.0 rendono i Micro Data Center essenziali per l'affidabilità di tutta l'infrastruttura industriale IT spesso in ambienti ostili e difficili da gestire, semplificando la convergenza IT e OT, abilitando le applicazioni IIoT e garantendo i requisiti di sicurezza.

"Le tecnologie di automazione avanzate offrono notevoli vantaggi in termini di risparmio sui costi, garanzia di sicurezza e produttività. Ma per trarne vantaggio, l'infrastruttura IT deve essere collocata il più vicino possibile all'end-point, in spazi che non sono stati pensati per ospitarla", ha dichiarato Jean-Baptiste Plagne, Vicepresidente Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management di Schneider Electric. "Per garantire l'affidabilità delle reti IT anche in ambienti ostili e difficili da gestire, abbiamo ampliato la gamma del Micro Data Center EcoStruxureTM serie R con sei nuovi modelli con classificazione NEMA e IP per ambienti industriali difficili. Questi nuovi modelli offrono la possibilità di implementare soluzioni semplici anche da gestire, pensati sia per il canale IT che per quello industriale”.

Le soluzioni Micro Data Center EcoStruxureTM Serie R riducono i costi di implementazione e i tempi attivazione

Le soluzioni Micro Data Center EcoStruxureTM sono configurabili, preconfezionate, con sistemi rack chiusi che includono alimentazione, raffreddamento, sicurezza e gestione.

Permette di risparmiare - 40% sui costi di implementazione, pronto per l'uso il 20% più velocemente, riduce i costi di manutenzione del 7%. I Micro Data Center sfruttano l'infrastruttura esistente e possono potenzialmente ridurre le spese di capitale

Caratteristiche

La nuova Serie R oltre a questi vantaggi, permette ai clienti di semplificare l'implementazione perché la gamma è:

• Costruita per resistere ad ambienti interni e applicazioni difficili con gradi di protezione minima di IP54 e NEMA 12. Gli ambienti industriali possono essere difficili con alti livelli di polvere, umidità e ampie variazioni di temperatura.

• Gestita da remoto con il portafoglio di software e servizi digitali di Schneider Electric quando il personale IT in loco è limitato o assente. EcoStruxureTM IT, una piattaforma aperta e vendor-agnostic, fornisce la potenza e la flessibilità per gli utenti di gestire le infrastrutture critiche da soli, con un partner, o per consentire ai tecnici di servizio di Schneider Electric di gestire gli asset per loro.

• Dotata di funzioni di sicurezza, come il controllo degli accessi, il rilevamento delle intrusioni e la telecamera di sicurezza che gli permettono di andare in luoghi non sicuri.

• In grado di standardizzare il vostro progetto in più ambienti con un'unica soluzione all-in-one, che è più facile da implementare e mantenere rispetto a sistemi disparati.

Scopri di più sul Micro Data Center EcoStruxure Serie R

La nuova Serie R è disponibile attraverso i Partner di Canale APC Schneider Electric e i commerciali Schneider Electric. Visita

Che cos'è l'Industrial Edge Computing?

Per cogliere le opportunità e i vantaggi di una sempre maggiore automazione, gli operatori industriali non possono fare affidamento solo sulla tecnologia cloud per gestire la resilienza e la velocità richieste dall'intelligenza artificiale, dall'apprendimento automatico e da altre tecnologie che caratterizzano l'Industria 4.0. I Data Center Edge locali sono ambienti dell'infrastruttura IT distribuiti geograficamente per abilitare gli end-point sulla rete. Quando queste infrastrutture si trovano in ambienti industriali, ad esempio un impianto di produzione o un centro di distribuzione, vengono definite "industrial Edge computing". Gli analisti hanno classificato l'infrastruttura Edge come sempre più importante per supportare la digitalizzazione e i requisiti dell'Industria 4.0.

EcoStruxure

EcoStruxure è l'architettura e la piattaforma di Schneider Electric abilitata per tecnologie IoT, pronta all'uso, aperta e interoperabile, configurata per abitazioni, edifici, Data Center, infrastrutture e industrie. Innovazione a tutti i livelli, dai prodotti connessi al controllo dei confini, alle app, agli strumenti analitici e ai servizi.

EcoStruxure sfrutta i progressi nell'IoT, nella mobilità, nel rilevamento, nel cloud, nell'analisi e nella sicurezza informatica per offrire innovazione a tutti i livelli. Ciò include prodotti connessi, controllo Edge e app, analisi e servizi supportati dal software del ciclo di vita del cliente. EcoStruxure™ è stato distribuito in quasi 500.000 siti con il supporto di oltre 20.000 sviluppatori, 650.000 fornitori di servizi e partner, 3.000 utilità e collega oltre 2 milioni di asset in gestione.

Dalla consulenza in materia di energia e sostenibilità all'ottimizzazione del ciclo di vita dei tuoi sistemi operativi, offriamo in tutto il mondo servizi per soddisfare le tue esigenze aziendali. Schneider Electric è un consulente di fiducia per contribuire ad aumentare l'affidabilità delle risorse, migliorare il costo totale di proprietà e guidare la trasformazione digitale delle aziende verso la sostenibilità, l'efficienza e la sicurezza.

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, Data Center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone. www.se.com/it

www.se.com

