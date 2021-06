Saman: Pd, domani Larmorgese a question time su matrimoni forzati

08 giugno 2021 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Da notizie a mezzo stampa sembrerebbe che la giovane pachistana Saman Abbas, di appena 18 anni, scomparsa da più di un mese nelle campagne reggiane, dopo essersi rifiutata di sposare in matrimonio forzato un connazionale in patria, sarebbe stata drammaticamente uccisa dallo zio e da due cugini con la complicità dei genitori. Domani durante il question time chiederemo alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese quali provvedimenti urgenti intenda adottare per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e i tragici avvenimenti che spesso ne conseguono a fronte del rifiuto di molte giovani donne di accettare tale pratica". Si legge in una nota del gruppo Pd Camera.