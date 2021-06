Ryanair: raddoppia su Fiumicino, sei nuove rotte e 65 voli settimanali extra

08 giugno 2021 a

a

a

Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Per l'estate 2021 Ryanair raddoppia la propria presenza su Roma Fiumicino aggiungendo tre aeromobili , sei nuove rotte e oltre 65 voli settimanali verso una serie di destinazioni nazionali e internazionali. Il totale delle rotte dagli scali romani (Ciampino incluso) sale così a 78 rotte (6 nazionali e 72 internazionali) per oltre 470 voli in partenza a settimana, un operativo che - spiega la compagnia low -cost - punta a "contribuire alla ripresa del settore turistico con un ruolo chiave nella ripresa dei posti di lavoro e dell'economia locale".

I tre nuovi aeromobili - spiega Jason McGuinness, direttore commerciale Ryanair - "rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari, che porta il totale dell'impegno del gruppo nel nostro paese a 8 miliardi (per 80 aeromobili)" con un impatto occupazionale aggiuntivo - per Fiumicino - stimato fino a 180 posti di lavoro diretti e oltre 2.200 posti nell'indotto. Le nuove rotte dal Leonardo da Vinci sono su Chania, Fuerteventura, Liverpool, Santorini, Tenerife e Zante, mentre i voli aggiuntivi sono su Barcellona, Bari, Brindisi, Bruxelles, Catania, Kiev, Palermo e Vienna.

Alla luce dello scenario creato dalla pandemia Ryanair conferma l'offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i piani dei passeggeri dovessero subire modifiche, mentre per l'occasione, ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro, per viaggi fino a Ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di giovedì (10 giugno) solo sul sito Ryanair.com.