Più Passi che Giga: una nuova interessante iniziativa per tutti i clienti ho.

Milano, 8 Giugno 2021. ho. mobile ha lanciato una nuova interessante iniziativa, alla quale possono aderire tutti i clienti che abbiano rinnovato la propria offerta negli ultimi 30 giorni ma anche i nuovi utenti che scelgono di attivare uno dei vantaggiosi piani tariffari dell'operatore. Più Passi che Giga è una promozione che si distingue dalle altre e che sta facendo parlare molto di sé, per via del suo nobile scopo: quello di incentivare il movimento ed il benessere fisico. Non solo però, perché come è ormai noto ho. mobile è sempre stato impegnato in progetti mirati per promuovere lo sviluppo sostenibile e vanta una lunga collaborazione con Treedom. In occasione dell'offerta Più Passi che Giga l'operatore di telefonia mobile ha deciso di contribuire al ripopolamento delle foreste, piantando tanti alberi quanti giga vengono risparmiati dai propri clienti.

Con questa iniziativa ho. vuole dunque raggiungere due nobili obiettivi: da un lato promuovere l'attività fisica tra i suoi clienti, in modo da favorirne il benessere, dall'altro aiutare il Pianeta ripopolando alcuni dei suoi polmoni verdi in collaborazione con Treedom.

Più Passi che Giga: come funziona l'iniziativa di ho. mobile

Più Passi che Giga è un'iniziativa rivolta a tutti i clienti ho. mobile e a coloro che decidono di passare a questo operatore fintanto che la promozione sarà attiva. Come abbiamo accennato, l'obiettivo è quello di promuovere il movimento, assegnando un premio a tutti coloro che riusciranno ad accumulare un numero di passi superiore rispetto ai giga consumati nell'arco del mese. Il conteggio viene effettuato sulla base dei dati registrati dalle applicazioni di fitness: Google Fit nel caso di clienti con dispositivi Android e Salute nel caso di clienti con dispositivi iOS.

In sostanza, ad essere premiati saranno coloro che dimostreranno di aver fatto del movimento: non importa se si tratta di una passeggiata al parco, di una corsa su strada o di passi compiuti al lavoro. L'importante è muoversi e camminare.

Il premio messo in palio da ho. nel mese di maggio

I premi messi in palio da ho. cambiano di mese in mese e saranno dunque ogni volta una sorpresa per i clienti di questo operatore virtuale. A maggio, coloro che riusciranno ad accumulare un numero di GigaPassi (ognuno dei quali corrisponde a 1.000 passi reali) superiore rispetto al numero dei giga consumati per navigare in internet riceveranno un buono sconto del valore di 10 euro da spendere sul sito mi.com per l'acquisto di uno smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 5. Il coupon sarà consegnato ad ogni cliente a partire dal 1° giugno e potrà essere usato entro il 28 giugno 2021.

Come aderire all'iniziativa Più Passi che Giga

Aderire all'iniziativa Più Passi che Giga è semplicissimo per tutti i clienti ho. mobile ed è completamente gratuito. Basta entrare nella propria app ho. e cliccare sul link relativo all'offerta, checompare nella schermata principale. A questo punto non bisogna fare altro che autorizzare la condivisione dei dati con l'app di fitness installata sul proprio smartphone (Google Fit o Salute) ed il gioco è fatto. In qualsiasi momento è possibile consultare il numero di GigaPassi accumulati.

