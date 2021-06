Nicola Calzonetti, Malesseri Gnatologici: il Bestseller su come curare i malesseri più comuni con la gnatologia

08 giugno 2021 a

Milano, 08.06.2021 – Secondo i dati attuali, sono ben 6.000.000 gli italiani che soffrono di emicrania nel nostro Paese. Stiamo parlando di un numero molto significativo in quanto va ad interessare ben il 12% della popolazione. In questi casi, assumere analgesici è la soluzione più immediata che balza subito in mente. Il problema è che, soprattutto nel lungo periodo, questi farmaci risultano inefficaci in quanto vanno a curare il sintomo ma non la causa. Da qui il pensiero, troppo spesso ignorato da tanti, che dietro quella cefalea, quel dolore cervicale o quell'acufene si nasconda un problema che può essere curato attraverso la gnatologia.

Per tutte quelle persone che soffrono di tutti quei malesseri più comuni e che ancora non riescono ad individuare l'origine di quel problema che si protrae ormai da troppo tempo, esce oggi il libro del Dr. Nicola Calzonetti “Malesseri Gnatologici”. Come Riconoscere e Risolvere Definitivamente Problemi di Cefalea, Dolore Cervicale e Acufene con l'Analisi dell'Articolazione Temporo-Mandibolare”. Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori quelle stesse informazioni che permetteranno loro di ritrovare il benessere perduto e mantenerlo nel tempo.

“Con il mio libro voglio aiutare il lettore a riconoscere e a prendere coscienza di tutti quei malesseri di origine apparentemente sconosciuta. Lo scopo è quello di mettere in luce, attraverso la mia esperienza clinica ultratrentennale, le possibili relazioni che ci sono tra disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare e i sintomi sopra citati” afferma il Dr. Nicola Calzonetti, autore del libro. “Stiamo parlando quindi di una vera e propria guida pratica in grado di rispondere alle svariate domande che i pazienti si pongono e alle quali fanno difficoltà a trovar risposta”.

Secondo il Dr. Calzonetti, il vero segreto è agire subito. È per questo che, secondo l'autore, fare subito mente locale sui disturbi che quotidianamente affliggono la propria persona è la prima cosa che il lettore deve fare nel corso della lettura del libro. Una cosa è certa: ritrovare quel benessere che sembrava perduto è realmente possibile. Tutto sta nel sapere cosa fare e come fare. In questo contesto, verificare se questi malesseri possono essere causati da una disfunzione della articolazione temporo-mandibolare, è senza alcun dubbio determinante.

Quando abbiamo ad esempio un mal di testa o un mal di schiena che si protrae nel tempo, ci affidiamo ai classici farmaci da banco oppure si eseguono visite ed esami specialistici che il più delle volte risultano negativi. Il risultato? Il malessere rimane e la nostra vita viene condizionata inesorabilmente” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È pensando proprio a tutti noi che l'autore ha deciso di scrivere questo libro. Un manuale che ci fa capire che dietro le sintomatologie più comuni esistono delle cause che possono essere individuate e curate. Il tutto con l'aiuto di un odontoiatra che si occupa di gnatologia”.

“Sono anni che leggo i libri pubblicati dalla Bruno Editore e ne ho sempre apprezzato lo stile elegante, il metodo di lavoro professionale e il marketing efficace che mette in campo per i suoi autori. La scelta è stata quindi fin troppo scontata” conclude l'autore. “Durante l'intero percorso di pubblicazione, sono stato assistito da un team di persone preparate e professionali che mi hanno seguito scrupolosamente in tutte le fasi della realizzazione del libro fino alla sua pubblicazione”.

Il Dr. Nicola Calzonetti si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti nel 1979 con votazione 110/110 e lode. Nel luglio del 1984 ha conseguito la Laurea in Odontoiatria presso l'Università Politecnica delle Marche. Da oltre 30 anni si occupa prevalentemente del trattamento delle disfunzioni dell'articolazione temporo-mandibolare e delle sintomatologie ad essa correlate. Sito web: