Lavoro: Giorgetti, 'da blocco licenziamenti si esce con ammortizzatori sociali'

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "A un evento eccezionale si è risposto con una politica eccezionale come quella del blocco dei licenziamenti. Dal blocco dei licenziamenti si deve uscire con sistema di ammortizzatori sociali che consenta a chi esce dal circuito produttivo di avere un reddito e di essere accompagnato al reingresso nel mondo del lavoro". Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a un evento di Sole 24 Ore e Financial Times. "Da questo si deve uscire con un sistema di ammortizzatori sociali su cui sta lavorando il ministro Orlando e gestendo la fase transitoria tenendo conto delle specificità di settore in settore", aggiunge. "Ci sono settori che faranno più fatica a riprendere, alcuni sono stati colpiti in modo minore". La risposta "deve essere graduata e differenziata".