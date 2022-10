Kaspersky permette alle organizzazioni industriali di risparmiare fino a 1.7 milioni di dollari

08 giugno 2021 a

Milano, 8 giugno 2021. Secondo quanto emerso dallo studio Total Economic Impact™ (TEI) condotto da Forrester Consulting, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks ha permesso a uno dei clienti di Kaspersky di risparmiare 1,7 milioni di dollari, pari a un ritorno sull'investimento (ROI) del 135 %. Grazie ai dati forniti dal cliente, un fornitore di energia elettrica con 400 sottostazioni, Forrester ha calcolato il risparmio ottenuto in base ai benefici, ai costi e ai rischi associati all'investimento, elaborando un'analisi finanziaria triennale. Sin dall'implementazione del KICS for Networks, l'azienda presa in esame non ha subito alcun incidente di sicurezza, a riprova dell'efficacia della soluzione.

Per calcolare il risparmio di 1,7 milioni di dollari, Forrester ha messo a confronto il rischio ridotto di una violazione della sicurezza informatica, il rischio ridotto di macchinari danneggiati e il miglioramento del programma di gestione degli asset con il costo delle licenze di Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks e il costo della formazione dei dipendenti sulle funzionalità della soluzione. Secondo quanto emerso da questa analisi, il valore del rischio di una violazione della sicurezza informatica e il costo ridotto dei macchinari danneggiati corrisponde a 2,9 milioni di dollari in tre anni, mentre il valore del costo delle licenze e della formazione per un uguale periodo di tempo si aggira intorno ai 1,2 milioni di dollari.

"La pandemia ha costretto le aziende a prendere decisioni difficili in merito ai tagli di bilancio. L'analisi di Forrester dimostra che investire in modo intelligente e strategico nell'implementazione di una valida struttura di cybersecurity è meno dispendioso che non investire affatto in soluzioni di sicurezza informatica”, ha dichiarato Alexander Moiseev, Chief Business Officer di Kaspersky.

"Abbiamo anche potuto constatare che le minacce informatiche stanno diventando più sofisticate e possono portare a gravi conseguenze. Il recente cyberattacco a Colonial Pipeline negli Stati Uniti, che ha provocato un'interruzione della produzione di sei giorni, evidenzia i potenziali danni di attacchi alle infrastrutture critiche. Le imprese del settore industriale devono pertanto mettere in atto misure di protezione stringenti”, ha aggiunto Moiseev.

Attraverso la funzionalità di asset discovery, il monitoraggio della rete, il controllo dell'integrità e il rilevamento delle intrusioni, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks offre visibilità sugli asset industriali e invia alert su potenziali minacce, senza compromettere la continuità o avere un impatto negativo sui processi critici.

