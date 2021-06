Giustizia: Bonino, 'se riforma impossibile ci sarà referendum'

08 giugno 2021 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “Una così larga maggioranza in cui convivono posizioni giustizialiste e posizioni garantiste è difficile che possa approdare a una riforma efficace della giustizia, cui finora non sono riusciti a provvedere né i governi di centrosinistra né quelli di centrodestra, Le proposte della signora Ministro Cartabia in questa situazione vanno sostenute e aiutate ma non sono in grado da sole di affrontare i problemi di crisi endemica della giustizia”. Lo dice a la senatrice Emma Bonino in un'intervista a Il Mattino.

“I problemi si conoscono: separazione delle carriere, sistema di formazione ed elezione del CSM, poteri di indirizzo e di controllo del ministro della Giustizia, obbligatorietà dell'azione penale, responsabilità civile dei magistrati. Se su questo non si possono raggiungere compromessi accettabili in Parlamento- conclude Bonino - è giusto che la parola sia rimessa ai cittadini”.