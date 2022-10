Giovanni Malagò: “Lo sport affidi il suo futuro alla generazione di giovani neolaureati”

08 giugno 2021 a

Roma, 8 Giugno 2021. Puntare sui giovani: è questo il messaggio che arriva forte e chiaro da Giovanni Malagò in una recente intervista organizzata dalla Link Campus University

Non a caso, il CONI ha avviato una serie di importanti collaborazioni con la Link Campus University, università privata che rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per coloro che sono interessati a lavorare in questo mondo.

Il ruolo dei giovani nello sport del futuro

Intorno al mondo dello sport ruotano figure professionali altamente specializzate, dotate di competenze specifiche che vanno dalla gestione economica e finanziaria a quella giuridica, dalla comunicazione alla sicurezza. I giovani possono trovare importanti opportunità lavorative in questo ambito, specialmente nel prossimo futuro, ed investire in una formazione di un certo livello può rivelarsi la scelta vincente.

Il protocollo d'intesa tra la Link Campus ed il CONI

La Link Campus University ha firmato un protocollo d'intesa con il CONI proprio per riuscire ad assecondare le esigenze del mondo dello sport, in cui si avverte la necessità di professionisti in grado di operare in tale settore con competenze mirate e di alto livello. Si tratta in sostanza di rispondere all'appello dello stesso Giovanni Malagò, ovvero quello di affidare il futuro dello sport ai giovani neolaureati. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che anche in Italia sia prevista un'offerta formativa all'altezza ed è per questo che è nato il Master MBA in diritto e management dello sport.

I corsi universitari proposti dalla Link Campus per i giovani che intendono lavorare in questo settore sono però diversi e non si limitano a quello appena citato. Troviamo ad esempio la laurea in Economia indirizzo sport e quellain Giurisprudenza dello sport: due percorsi di formazione differenti, che però ruotano sempre intorno a questo mondo ricco di opportunità.

Il ruolo del CONI per la formazione dei giovani

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha da sempre sottolineato l'importanza della formazione per i giovani nel mondo dello sport e con la collaborazione stretta con la Link Campus University ne ha dato dimostrazione per l'ennesima volta. Coloro che parteciperanno al Master MBA in diritto e management dello sport avranno ad esempio la possibilità di effettuare tirocini formativi presso la sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ma anche di ottenere borse di studio. Una collaborazione, questa, che darà i suoi frutti e che permetterà al mondo dello sport di continuare a crescere.

