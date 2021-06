G7: Di Maio, 'bene accordo su tassazione unica, ora consolidare a G20'

08 giugno 2021 a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "La buona notizia di questi giorni è la tassazione unica sulle multinazionali con l'accordo al G7. Un anno fa avevamo provato come Italia a fare la digital tax e avevamo in tutta la risposta la minaccia di dazi oltreoceano. Ora abbiamo degli Stati Uniti che stanno discutendo e a livello G7 si è raggiunto un accordo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante un evento. "Ora il prossimo passaggio vede protagonista l'Italia: il G20 sarà fondamentale per consolidare questo passo con le principali economie del mondo", ha aggiunto.