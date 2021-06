08 giugno 2021 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Ieri è morto Guglielmo Epifani. Mi è capitato di lavorarci insieme in più di una circostanza, avendo talvolta opinioni molto diverse. Ma specie in queste circostanze lo ricordo per quello che era: un signore. Le mie condoglianze alla moglie e a tutti quelli che gli hanno voluto bene". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.