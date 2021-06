08 giugno 2021 a

a

a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Fa riflettere avviso di garanzia a Stefania Bonaldi causa ferimento di un bimbo per malfunzionamento di una porta all'asilo. Non basta più la solidarietà occorre legiferare. L'amministratore locale è mestiere difficile e non giustifica l'attribuzione di qualsiasi responsabilità". Così Dario Stefano del Pd su twitter.