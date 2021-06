Covid: Moratti, 'importante adesione giovanissimi a vaccino in Lombardia'

08 giugno 2021 a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo un'adesione del 52% sul totale della popolazione" dei 12-29enni in Lombardia, "è un segno fondamentale che va in due direzioni: da una parte la loro libertà e dall'altro la consapevolezza che proteggendo loro stessi proteggono anche le loro famiglie. E poi si va verso un'apertura in sicurezza delle scuole, con la possibilità di tornare in presenza. Il dato di adesione dei giovanissimi è veramente molto importante". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ospite di ‘Mattino Cinque' su Canale 5.