Covid: Mazzeo, 'Vaccinati con almeno una dose il 97,9% degli over 80 toscani, primi in Italia'

Firenze, 8 giu. - (Adnkronos) - "Per la prima volta dal 29 settembre, in Toscana si registrano meno di 100 casi in 24h, 90 per la precisione. Calano anche i ricoveri. Oggi ci sono 374 ricoverati, di cui 84 in terapia intensiva. Un mese fa erano 1.322 di cui 214 in rerapia intensiva. I ricoverati sono calati circa del 72% in un mese. Questo calo cosi grande, come i zero ingressi in terapia intensiva di ieri è dovuto soprattutto ai vaccini. Ad oggi sono stati vaccinati con almeno una dose il 97,9% degli over 80 toscani, primi in Italia a pari col Veneto. Sono stati vaccinati anche l'87% dei 70-79 e l'80% dei toscani con più di 60 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Questo ci sta permettendo di ridurre drasticamente i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

"Mi raccomando rispettiamo le regole e vacciniamoci! Solo cosi potremmo sconfiggere definitivamente il Covid. Forza Toscana!", aggiunge Mazzeo su Facebook.