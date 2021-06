Centrodestra: Carelli, 'Brugnaro mi ha convinto, vado con loro M5S sono finiti'

08 giugno 2021 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Aderisco a Coraggio Italia per riproporre attraverso un'iniziativa nuova quei valori che mi avevano avvicinato ai 5 Stelle". Lo dice Emilio Carelli, ex M5S, a Il Corriere della Sera. Perché ha deciso di svoltare a destra? «Avendo fatto per 40 anni il giornalista e non il politico di professione non mi ritrovo vincolato alle categorie destra-sinistra, preferisco valorizzare le idee della mia formazione culturale di matrice cattolica, impegno sociale e inclusione".

"Con Brugnaro mi sono trovato profondamente in sintonia su valori a me cari da sempre come competenza, affidabilità, professionalità, meritocrazia, concetti che mi hanno convinto insieme al fatto di voler puntare su giovani, ambiente, imprese, lavoro, scuola, ricerca". Perché non l'attrae il Movimento di Conte? "Ho grande considerazione di Conte che ha guidato il Paese in momenti difficili e gli auguro il successo che merita. Ma ho lasciato il M5S perché consideravo quel sogno finito». Sosterrà Draghi? "Sì, convintamente, e auspico che altri parlamentari aderiscano a Coraggio Italia".