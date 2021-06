Aperta in Francia la lavanderia self service nr. 800 con il marchio Speed Queen

08 giugno 2021 a

RIPON, Wis., 8 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Speed Queen®, leader mondiale delle lavanderie self-service, ha rivoluzionato l'esperienza del cliente realizzando negozi di lavanderia innovativi e sorprendenti. Questo mese, l'azienda ha posto un'altra pietra miliare con l'apertura del negozio numero 800 a marchio Speed Queen a Saint-Aubin-sur-scie, Francia.

"In soli 5 anni siamo stati in grado di aprire 800 negozi in oltre 500 città in 27 Paesi perchè il nostro concept è unico nella sua completezza, come nessun altro presente sul mercato", ha dichiarato Marco Treggiari, Direttore Europa dei negozi con licenza Speed Queen. "Progettiamo spazi di lavanderia per il presente e per il futuro: ambienti sempre più grandi, ben disegnati e progettati per durare, dotati dei sistemi di connessione e di pagamento più innovativi, con macchine dalla massima affidabilità. In questa maniera fare il bucato diviene uno stile di vita, non più una fastidiosa e noiosa routine, in linea con le più innovative logiche dell' economia condivisa e del rispetto dell'ambiente.".

Stéphane Charles, proprietario dell'800° negozio, è imprenditore in campi molto diversificati e possiede 10 negozi di parrucchiere e un'azienda di prodotti all'ingrosso per parrucchieri. "Investire nella lavanderia self-service Speed Queen è stata un'evoluzione naturale. Non solo servirà alle mie aziende esistenti per lavare gli asciugamani di 11 negozi di parrucchiere, ma genera anche un nuovo flusso di entrate con una struttura molto meno impegnativa in termini di personale e carico di lavoro rispetto ai parrucchieri. Mi è piaciuto il Concept Premium di Speed Queen e ho individuato la posizione ideale al centro di un parco commerciale", ha dichiarato Charles. "Questa posizione assicura il passaggio di moltissimi clienti, oltre alla presenza di tre centri di equitazione. Sicuramente un business semplice e molto redditizio".

Situato nel parco commerciale di Saint-Aubin-sur-scie, l'800a lavanderia Speed Queen ha tutto ciò che serve per offrire al cliente un'esperienza d'acquisto sorprendente: dal wi-fi ad un ambiente molto comodo ed elegante con un'ampia scelta di 14 macchine lavatrici e asciugatrici di varie dimensioni. Nel negozio sono presenti anche macchine riservate al lavaggio e asciugatura di articoli utilizzati per gli animali.

"Stiamo incontrando sempre più imprenditori, come il Sig. Charles, alla ricerca di investimenti semplici con un basso tasso di rischio unito a un indice di redditività molto elevato. Per convincerli e soddisfarli abbiamo adattato la nostra offerta e unito alla qualità delle macchine e del design strumenti innovativi di digital marketing, di controllo e gestione remota della lavanderia e di pagamento tramite app" sottolinea Treggiari.

Per sostenere questo slancio, il team di Speed Queen dedicato ai negozi con licenza ha formato una rete di consulenti in tutta Europa per affiancare gli imprenditori nella loro visione per costruire una rete di lavanderie self-service. Per maggiori informazioni, consultare il sito web speedqueeninvestors.com.

Informazioni su Speed Queen - Speed Queen è stata fondata nel 1908 a Ripon, Wisconsin, Stati Uniti. Oggi è un marchio di Alliance Laundry Systems, leader mondiale nel settore delle lavanderie commerciali in termini di vendite, ampiezza della gamma e investimenti in ricerca e sviluppo. Nel corso dei decenni, Speed Queen ha raggiunto risultati straordinari in termini di affidabilità, supporto al cliente e value proposition fino a divenire la numero uno al mondo nel settore delle lavanderie self-service.

Dal 2014, Speed Queen è l'unico produttore di macchine per lavanderie a realizzare negozi di lavanderie con il proprio marchio. Più di 650 investitori hanno già aperto un negozio in licenza Speed Queen in Europa. Mettendo tutta la propria esperienza al servizio del concept, i team Speed Queen sono al fianco dei proprietari delle lavanderie per tutta la durata del progetto in modo da fornire lavanderie dal design unico con prestazioni eccezionali e la massima facilità di utilizzo per il cliente finale.

