Titoli Stato: Mef, emesso nuovo Bpt a 10 anni per 10 mld, tasso allo 0,95%**

08 giugno 2021 a

a

a

Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - E' pari a 10 miliardi di euro l'importo della prima tranche del nuovo BTP a 10 anni, che avrà scadenza 1° dicembre 2031 e un tasso annuo dello 0,95%, pagato in due cedole semestrali. Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze , spiegando che il titolo è stato collocato al prezzo di 99,923 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dello 0,96%. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe e Intesa Sanpaolo S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di colead manager.